PSG-Nîmes EN DIRECT: Les Parisiens toujours au taquet.... Les Nîmois pas là pour jouer les victimes...

Les jours passent et les matchs s'enchainent pour les Parisiens. Larges vainqueurs de Montpellier en match en retard mercredi (5-1), Mbappé et ses petits camarades remettent ça cet après-midi contre Nîmes, toujours au Parc des Princes. Thomas Tuchel va continuer de faire tourner, par petites touches, pour gérer les états de fatigue et concerner tous ses joueurs. Choupo le chouchou du Parc pourrait en profiter pour jouer d'entrée, alors que Draxler, Di Maria et Mbappé vont sûrement se partager les 90 minutes. Enfin, si tout se passe bien. Car les Nîmois, joueurs et en forme, ne viennent pas en victimes. Le match s'annonce ouvert en tout cas.

>> Rendez-vous juste après le XV de France pour suivre ça ensemble les loulous...