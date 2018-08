14h00: L'Atlético joue au poker avec le PSG pour Filipe Luis.

Le grand classique quand on négocie avec le PSG... Alors que Filipe Luis, 33 ans, et à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, était évalué par les Colchoneros entre 12 et 15 millions d'euros, son prix vient subitement de bondir. Oui, selon AS, hop, le prix vient de passer à 30 millions ! Du simple au double. Propre. J'espère que les dirigeants parisiens ne vont pas se laisser fumer comme des bleus sur ce coup-là.