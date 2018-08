VIDEO. Juventus: Personne n'échappe au bizutage en chanson, pas même Cristiano Ronaldo

Le gars est à fond — Instagram

Cristiano Ronaldo est une icône du football mondial et il faudra sûrement attendre quelques années de plus pour mesurer son impact réel sur l’histoire de ce sport. Pour autant, le nouvel attaquant de la Juventus n’est pas, comme on pourrait le croire, au-dessus de tous et de tout, pas des institutions en tout cas. Et surtout pas l’institution bizutage musical, auquel le Portugais a dû se plier devant ses nouveaux coéquipiers.

La scène a été immortalisée par Miralem Pjanic​ et force est de constater que, fidèle à lui-même, CR7 donne tout ce qu’il a.

Cristiano Ronaldo fera ses grands débuts en Serie A samedi avec la Vieille Dame contre le Chievo Verone. Après la chanson, Cris aura donc l’occasion de faire danser les défenses italiennes.