VIDEO. Roland-Garros 2018: Mahut se fait dégommer la tête par Herbert, mais la paire française est en finale

Il n'y a plus de Français à Roland-Garros? Pas tout à fait, puisque notre doublette de Coupe Davis Herbert-Mahut est à la hauteur des attentes, comme souvent. Les Bleus se sont en effet qualifiés pour la finale face à la paire Peya-Metkic, malgré une grosse alerte initiale. Alors que le match venait à peine de commcencer, Herbert a malencontreusement assomé son partenaire en lui dégommante la tête au niveau de l'oreille gauche sur un coup droit fouetté à bout portant.

Une frayeur qui a coûté dix minutes d'interruption mais qui a au final bien faire rire Herbert: «Je reviens juste à 2-1 ! En finale de l’Australie, je prends une bonne première à 200 en pleine tête. Et à Indian Wells, en début d’année, j’en prends une pas mal aussi, direct dans la tête. Mais j’ai mieux visé ! Dans l’oreille, avec un peu plus d’effet, ça fait plus mal ! Après, je suis forcément inquiet, j’espère qu’il se souvient de mon nom… Mais j’ai été rassuré, car il n’a plus loupé une balle.»

Mahut était moins enthousiaste: «Je ne la vois pas arriver, c’est assez soudain. Je n’entends plus rien, j’ai des bourdonnements et la tête qui résonne, un gros sifflement, l’impression d’avoir des vertiges, le bruit du public… Je n’ai pas passé un bon moment. C’était vraiment dans la douleur. J’ai un petit épanchement de sang dans l’oreille.» Ce sera oublié dimanche après un Grand Chelem dans la poche.