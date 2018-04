VIDEO. Le Real Madrid domine, mais Griezmann gratte un nul pour l'Atletico dans le derby

Antoine Griezmann a permis à l'Atletico de ramener un point de Bernabeu. — GABRIEL BOUYS / AFP

Antoine Griezmann a répondu à Cristiano Ronaldo! Avec des buts des deux N.7 madrilènes, le Real et l'Atlético se sont neutralisés (1-1) samedi dans le derby de la 31e journée du Championnat d'Espagne. A la grande joie du leader Barcelone, tout proche du titre. Dans un duel heurté et haché, Ronaldo a frappé le premier avec une belle volée croisée (53e). Mais pour son 200e match officiel avec l'Atlético, Griezmann a riposté après un une-deux avec Vitolo (57e), marquant pour le troisième match d'affilée en Liga au stade Santiago-Bernabeu.

L'Atlético aussi repart du Bernabeu avec une belle statistique: depuis 2012, le Real ne bat plus son voisin à domicile en Liga. Et l'«Atleti» a consolidé au passage sa deuxième place, convoitée par l'entraîneur merengue Zinédine Zidane qui s'est fait «un devoir» d'essayer de finir deuxième. L'atmosphère était tendue, les impacts nombreux et on a vu plusieurs joueurs du Real prendre en chasse l'arbitre qui venait d'estimer qu'il n'y avait rien sur un contact dans la surface entre Toni Kroos et Juanfran (11e).

A ce jeu-là, le Real a montré plus de percussion offensive. Mais l'équipe de Zidane s'est souvent heurtée à l'excellent gardien «colchonero» Jan Oblak: le Slovène a été impérial devant Ronaldo (10e, 20e), Raphaël Varane (28e) ou Dani Carvajal (42e). Les rares fois où le portier semblait battu, Marco Asensio a trouvé le haut de la transversale (11e) et le tir du droit du gaucher Marcelo s'est écrasé sur l'équerre (42e)...

Bref, au nombre d'occasions, le Real méritait sans doute d'ouvrir le score puisque Diego Costa n'a alerté qu'une seule fois le gardien madrilène Keylor Navas, vigilant sur son angle fermé (30e). Comme souvent, c'est Cristiano Ronaldo qui s'est chargé de concrétiser pour l'équipe merengue: à la 53e minute, le Portugais s'est retrouvé à la réception d'un centre de Gareth Bale et il a transpercé Oblak d'une volée croisée (53e) pour son 23e but cette saison en Liga.

Sauf que Ronaldo, préservé en vue du quart retour de C1 mercredi prochain contre la Juve, a cédé sa place à l'heure de jeu à Karim Benzema. Et entretemps, Griezmann s'est rappelé au bon souvenir du Bernabeu pour son 200e match officiel sous le maillot «colchonero».