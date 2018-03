Equipe de France: On connaît le nouveau maillot des Bleus pour la Coupe du monde

Raphaël Varane avec le nouveau maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2018. — Capture d'écran/Twitter

C’est toujours un moment attendu avec gourmandise : la révélation du maillot que les Bleus porteront pour une grande compétition​ et qui pourrait rester dans l’histoire, comem ceux de 84 ou 98. Pour 2018, Nike a décliné le thème du drapeau tricolore de haut en bas. Maillot bleu foncé avec les manches plus claires, short blanc et chaussettes rouges. Le drapeau apparaît lui clairement au niveau de la nuque des joueurs, alors qu’un badge cousu à l’intérieur du maillot porte l’inscription : « Nos différences nous unissent »

En route pour la Russie ! https://t.co/vKR6p01DEJ pic.twitter.com/rbxFgPLZZ4 — Equipe de France (@equipedefrance) March 15, 2018

En ce qui concerne la tenue extérieure, il s’agit d’un maillot blanc avec un « subtil moucheté rouge et bleu » (dixit l’Equipe), complété par un short bleu et des chaussettes blanches ; on aperçoit aussi un troisième jeu de maillot (non officiel), qui rappelle celui de l’Euro 2012, avec un effet marinière et un coq rouge en très gros au niveau de la poitrine. Vous aimez, vous n’aimez pas ? dites-nous tout dans les commentaires.