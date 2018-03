PSG: «Il peut s’améliorer dans son tempérament»… Emery recadre Verratti (mais pas trop non plus)

Verratti a laissé ses partenaires à dix à une demi-heure de la fin. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Les années passent et les erreurs du jeune (enfin plus tant que ça) Marco Verratti sont les mêmes. Expulsé à une demi-heure de la fin du match PSG-Real en Ligue des champions, l’Italien prouve qu’il doit encore franchir un cap sur le plan mental. Unai Emery est d’accord avec cette idée et a évoqué le cas de son milieu de terrain en conférence de presse, mardi.

« Toutes les expériences positives sont bonnes et les expériences négatives servent à apprendre. C’est un joueur avec beaucoup de caractère. Nous avons parlé avec lui. Ce n’est pas la première fois. Il peut s’améliorer dans son tempérament », a expliqué le technicien basque à la veille de la réception d’Angers en match avancé de la 31e journée de L1.

La Gazzetta plus sévère qu’Emery

« Il faut qu’il gère sa frustration dans les matches, surtout les matches importants. Mais Marco a progressé. C’est un joueur très important pour le présent et le futur. Il sait qu’il a besoin d’améliorer certaines choses. Il va continuer de grandir », a conclu le Basque. En Italie, son expulsion a fait l’objet de diatribes. « Marco confirme qu’il est incapable de garder la tête froide et c’est un gros problème, y compris dans l’optique de la sélection », écrivait notamment la Gazzetta dello Sport. Un poil plus virulent qu’Emery.