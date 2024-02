Le tout dernier iPhone 15 Pro Max est déjà à prix cassé sur ce site

En septembre 2023, Apple a présenté sa nouvelle gamme de smartphone, composée de quatre appareils, l’iPhone 15, sa version Plus, l’iPhone 15 Pro et son modèle augmenté, l’iPhone 15 Pro Max. C’est ce dernier modèle d’iPhone qui nous intéresse aujourd'hui grâce à un bon plan signé Rakuten concernant la version 256 Go Bleu Titane. Initialement proposé au tarif de 1399,99 euros, le smartphone haut de gamme est en ce moment accessible contre la somme de 1249,99 euros, soit 10 % de remise. Livré gratuitement en deux à cinq jours ouvrables grâce à la livraison rapide, l’iPhone 15 Pro Max permet également aux adhérents du Club R de faire une belle opération. L’achat du smartphone leur permet en effet de recevoir 25 euros sur leur cagnotte personnelle en Rakuten Points. Si vous ne faites pas encore partie du Club inscrivez-vous avant de valider votre panier, c’est totalement gratuit, mais également sans engagement.

Le meilleur smartphone d’Apple en promotion chez Rakuten

L’iPhone 15 Pro Max d’Apple est le plus grand appareil de sa gamme, avec un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offrant une résolution de 2796×1290 pixels. Il offre aussi de très solides performances par l’intermédiaire de sa puce A17 Pro, soutenue par une batterie offrant jusqu’à 29 heures d’autonomie en lecture vidéo. À ce sujet, notez que le port Lightning a laissé la place à un port USB-C. Vous pourrez donc l’utiliser toute la journée sans problème, que ce soit pour communiquer, regarder des vidéos ou jouer à des jeux assez gourmands. Ce smartphone signé Apple mise également beaucoup sur son module photographique, composé d’un triple objectif arrière de 40 et deux fois 12 mégapixels, et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Si vous avez un doute sur ce module, sachez que l’intégralité de la keynote d’Apple a été filmée avec un iPhone 15 Pro Max.

Voici quelques éléments à retenir sur l’iPhone 15 Pro Max :