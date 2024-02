Le tapis de course pliable Fitfiu MC-90 est idéal pour la marche ou la course modérée. Il est équipé d’un moteur de 900W, d’une surface de roulement de 91 x 102 centimètres maxi-grip et de 3 niveaux d’inclinaison. Ces spécificités offrent une expérience de course à la fois complète et confortable, s’adaptant au niveau et aux envies de chacun. Le tapis de course de Fitfiu est équipé d’un écran LCD avec connectivité application. Il dispose de 12 programmes d’entraînement que vous pouvez choisir en quelques gestes. Cet écran LCD fournit des informations en temps réel, alors que la connectivité Bluetooth, Kinomap et Fit&Home APP offrent une expérience sportive enrichie. Ce tapis de course dispose d’un design robuste et compact. Grâce à sa conception intelligente et son système de pliage facile, vous pouvez ranger ce tapis de course domestique n’importe où dans la maison. Son transport est simplifié par ses deux roues.

Le tapis de course pliable moins cher sur Cdiscount

Sur Cdiscount, le tapis de course pliable Fitfiu MC-90 est affiché à prix réduit. Une remise immédiate fait chuter le tarif de ce tapis d’intérieur à 199,99 euros au lieu de 339,99 euros. Cette offre fitness est proposée par un vendeur professionnel sur la place de marché Cdiscount. Ce commerçant est un habitué de la vente en ligne puisqu’il a effectué plus de 14 700 transactions sur le site au cours de ces 12 derniers mois. Apprécié par les sportifs, le tapis de course pliable de Fitfiu obtient la note de satisfaction moyenne de 4,4 étoiles sur 5 d’après plus de 170 avis clients publiés sur Cdiscount. La livraison est gratuite et vous recevez le colis directement à votre domicile. Sur le site marchand français, les offres dans l’univers du sport se multiplient. Vous pouvez retrouver des bons plans dans des catégories comme les sports individuels, le sport connecté, la musculation, les sports d’hiver comme la mobilité urbaine.

Points forts :