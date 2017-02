Sport

FAITS DIVERS Ils ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi près des Champs-Elysées...

L'arrière du RC Toulon James O'Connor face à Scarlets en coupe d'Europe, le 18 décembre 2016. - Huw Evans/Shutterstock/SIPA

Pris sur le fait. D’après des informations de TF1 et M6 ce samedi matin, deux grands noms du Top 14, Ali Williams et James O’Connor, ont été placés en garde à vue à Paris la nuit dernière pour avoir acheté de la cocaïne. Ils ont été arrêtés devant une boîte de nuit à côté des Champs-Elysées peu après 3 heures du matin, alors qu’ils venaient de donner 200 euros en liquide à deux dealers présumés. Ils ont été repérés par des policiers de la BAC et appréhendés. Williams a alors tenté de se débarrasser de trois pochons de cocaïne, mais les enquêteurs les ont ramassés.

🔴 INFO TF1. Deux vedettes du rugby arrêtées à Paris pour avoir acheté de la cocaïne

Sans papiers et en état d'ébriété

Ali Williams, 35 ans, a été champion du monde avec les All-Blacks en 2011. Il évolue aujourd’hui au Racing 92. James O’Connor, 26 ans, compte 44 sélections avec l’équipe d’Australie et joue pour le RC Toulon.

Selon TF1 et M6, ils n’avaient pas de papiers d’identité sur eux au moment des faits et se trouvaient dans un état d’ébriété avancé. Leurs droits leur seront notifiés à leur sortie de cellule de dégrisement.

