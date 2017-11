PSG: Qui tirera le prochain penalty? «Neymar», et c'est le roi Cavani qui le dit

Edinson Cavani s'apprête encore à martyriser un gardien. — Thomas SAMSON / AFP

Deux questions posées à Cavani après PSG-Nantes, deux réponses franches. La première, « qui tirera le prochain penalty » ? Réponse de l’Uruguayen, cité par L’Equipe, « Neymar ». La seconde, « c’est une décision d’Emery » ? Réponse, « oui ». Le penaltygate est définitivement passé, et on comprend facilement pourquoi : le Matador n’en a plus rien à cirer des penaltys étant donné qu’il enquille pion sur pion même sans.

Contre Nantes au Parc des Princes, samedi, l’attaquant a encore planté un doublé. 15 buts marqués en 12 matchs, c’est monstrueux. A tel point qu’on se demande si Edi a vraiment cédé son statut de leader offensif à la mega-star Neymar. Sa générosité dans l’histoire des penaltys est sans doute la preuve qu’il se sent fort, plus fort que quiconque sur le front de l’attaque parisienne. On n’a plus qu’à prier pour les défenses de Ligue 1 qui doivent encore croiser sa route.