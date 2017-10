EN DIRECT. PSG-Nice: Cavani Ballon D'or!... L'Uruguayen et Paris doublent la mise...

« Comment va jouer le PSG sans Neymar? » Cette phrase, vous l'avez entendue tout au long de la semaine. La réponse est toute simple: comme avant. Faudrait quand même pas oublier que le club parisien a existé avant l'arrivée du Brésilien au mois d'août. Et puis c'est pas comme si Emery avait un banc en carton comme l'année dernière. Bref, Paris ne comptera pas sur son meilleur joueur pour la réception de la dernière équipe à l'avoir battue en match officiel, et, pire - ou pas - devra aussi se passer de Thiago Motta au milieu. On va bien voir ce que ça va donner contre un Gym pas très tonique en ce début d'exercice. Et dire qu'il y a un an, cette affiche était un match pour la première place...

>> Rendez-vous à 20h30 pour le départ réel de ce live