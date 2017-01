Sport

HANDBALL Une victoire, et les Bleus auront une dernière rencontre de poule «inutile»...

Ludovic Fabregas défend lors du match entre la France et la Russie le 17 janvier 2017. - LOIC VENANCE / AFP

R.B.

FRANCE-RUSSIE: 35-24

22h13: Allez, merci d'avoir suivi cette rencontre en live et à très vite pour la suite des aventures des Experts. Bonne soirée !

22h12: Je le répète, il reste un match de poule contre la Pologne jeudi. Un seul mot d'ordre: PAS DE BLESSURE. AUCUNE. ZERO.

22h10: C'EST FINI. VICTOIRE TRES MAITRISEE DES BLEUS CONTRE LES RUSSES. Avec ce succès, les Français s'assurent la première place du groupe.

59e: Et même Dika Mem qui sort du bout du banc vient marquer sur des patates de mutants. MAIS OUI.

56e: Ouais, on peut dire qu'on les démonte. Bien comme il faut.

OKLM la Russie à -11. 🙊🙊🙊

Y a plus aucun respect. — Pierre B. (@Pierre_B_y) January 17, 2017

54e: Et hop, un deux minutes pour les Russes. Le moment de leur coller plus de ddix buts d'écart et pronto.

50e: On atteint les trente buts avec ce septième pion de Kentin Mahé, également en très grande forme ce soir.

49e: Et voilà qu'on va chercher des pénos même avec un joueur en moins à cause d'un deux minutes. J'ai plus de mots.

47e: C'est maintenant au tour de Remili de marcher sur les Russes en pantoufles. Les pauvres.

44e: Marseillaise à Nantes. Allez, chantez aussi chez vous, la main sur le coeur et tout.

42e: Kentin Mahé, je suis capable de te demander un mariage après une roucoulette comme celle-ci. Quelle folie.

41e: Jeudi, on joue la Pologne en fin d'après-midi et il n'y aura vraiment AUCUN enjeu. Hormis de pas blesser un de nos cadres.

39e: Ben ça l'est non ? Et en plus, leur ailier Atman vient de se faire mal.

Mahé continue son travail de sape de la défense russe : on pourrait presque croire que c'est facile ! #FRARUS

21 - 16 (38') — Esprit Handball (@EspritHandball) January 17, 2017

36e: Six buts d'avance, une salle déchaînée... Vous voulez vraiment continuer les Russes sérieux ? Sinon on arrêt et on va boire des coups.

33e: Et Kentin Mahé qui rentre mettre des tirs de buffle dans la lulu. On fait ce qu'on veut.

32e: DIPANDA. DIPANDA. DIPANDA.

31e: ON REPAAAAAAAAAAAAAAAAART.

21h19: C'EST LA PAUSE. Les Français nous sortent un match très sérieux, tiennent les Russes derrière et peuvent compter sur un très gros Adrien Dipanda en attaque.

28e: OH LA LA. MAIS TOUS NOS TIRS RENTRENT, C'EST LA FOIRE. Nous voilà avec cinq pions d'écart.

25e: Franchement, on est hyper chauds. Vivement qu'on joue le Danemark sérieux.

23e: Je rigole, mais pendant ce temps on maintient tranquillement notre écart. +3 buts d'avance, et on va tranquille vers la pause. Allez les gars.

21e: L'un des gardiens russes s'appelle Bogdanov. Je vais essayer de ne pas vous faire de vanne sur son nom. Mais ça va être trèèèèèèèèèèèèèèès compliqué.

17e: Petit point à la mi-temps de la mi-temps

Dipanda est énorme

On mène depuis le début du match

15e: Je serai grand-père qu'il jouera encore. Je suis même pas père, je vous laisse imaginer le truc.

Omeyer il va jouer jusqu'à l'âge légal de la retraite c'est incroyable il est monstrueux #FRARUS — M5 (@M5Yass) January 17, 2017

13e: Adrien Dipanda est en train de nous faire un match... déjà cinq buts pour l'arrière de Saint-Raphaël.

12e: Ah ben mince, deux minutes pour Niko Karabatic. C'est ballot ça.

11e: On va pas se mentir, on commence à en avoir marre de cette phase de poules. Qu'on nous mette un match où on peut flipper enfin.

8e: Oh, il est allé la chercher acrobatiquement pour marquer celle là Karabatic. Tu fais la même, tu t'exploses trois côtes et tu rentres en pleurant te blottir sous ta couette. Lui s'en fout complètement.

7e: Le nombre de passes croisées que l'on fait avant d'enclencher un tir... A chaque fois tu fais "tireeeeee. gnnnnnaaa. tireeeeee. gnnnna".

5e: On discute on discute, et voilà que les Bleus ont déjà fait un petit trou et mènent avec deux buts d'écart (3-1).

4e: C'est ouf, le mec avec le drapeau de Sarreguemines, très présent dans les tribunes des JO de Rio, est au premier rang à Nantes. Quelle machine.

On l'a trouvé !

Mais qui est-il et que fait-il à Nantes ?#Sarreguemines pic.twitter.com/WLKln37pXS — France Handball 2017 (@Hand2017) January 17, 2017

2e: Ah, faut reconnaître qu'on voit du monde dans les tribunes depuis le début du Mondial.

1ere: Et boum, on commence direct par Cédric Sorhaindo, plus seul que Tom Hanks sur son île, qui fusille le goal russe.

1ere: C'EST PARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

20h41: Pour rappel, les Russes ont joué lundi et n'ont donc pas eu de jour de repos. Ah ben on organise, donc on arrange le calendrier pépère.

20h39: Les Russes, tu as l'impression qu'ils ont les mêmes survets depuis 1977. Des stocks de l'URSS à écouler sans doute.

20h37: Notre envoyé spécial Nicolas Camus m'assure que l'ambiance est BOUILLANTE à Nantes. 44 rules.

19h45 : Vous avez aimé les Bleus qui assurent leur qualification pour les huitièmes de finale ? Vous allez adorer les Bleus qui se bloquent la première place du groupe une journée avant la fin de la phase de poules. On s’enflamme un peu, car il faut d’abord battre la Russie, une sélection en pleine renaissance qui a de quoi nous enquiquiner un peu sur notre parquet nantais. Mais bon, si nos Experts jouent de la même manière que contre la Norvège, ça devrait le faire et nous garantir un huitième de finale à Lille contre le quatrième de la poule B.

