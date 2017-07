Usain Bolt calme le jeu avec ses rêves de devenir footballeur pro

Le sprinteur Usain Bolt pose avec le maillot d'Arsenal, le 7 octobre 2015. — DR

La légende du sprint Usain Bolt, qui raccrochera les pointes après les Mondiaux d’athlétisme de Londres (4 au 13 août), a mis la pédale douce sur ses ambitions de se faire un nom dans le football professionnel, mercredi à Monaco en marge du meeting programmé vendredi.

« Je ne veux pas me stresser avec ça, même si je n’ai pas totalement évacué l’idée, a expliqué le Jamaïquain. Repartir s’entraîner dur par tous les temps, se confronter sur le terrain, pour le moment je préfère laisser ça de côté. »

Ces dernières années, Bolt, grand supporter de Manchester United, avait rappelé sa passion pour le ballon rond et répété qu’il envisageait de devenir footballeur professionnel après sa carrière à succès dans l’athlétisme.

En novembre 2016, le club allemand du Borussia Dortmund, qui partage avec l’homme le plus rapide de la planète le même équipementier, avait relancé les spéculations en annonçant que le triple recordman du monde (100/200/4X100 m) allait s’entraîner avec l’équipe première.

Tout ça pour ça, donc. Et en même temps, quand on voit le niveau footballistique de l’artiste, on se dit que le ballon rond ne passe pas à côté de grand chose. Et puis mieux vaut s’arrêter quand on est au top, c’est bien connu.