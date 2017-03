Sport

FOOTBALL Le président du PSG était très abattu mais n'a pas voulu parler de la situation de son coach...

Unai Emery après l'humiliation à Barcelone - SIPA

B.V.

De notre envoyé spécial à Barcelone,

Comment peut-il rester après une telle humiliation? Après avoir vu tout son bon travail du match aller et de ses premiers mois gâché en dix minutes? Unai Emery, comme son équipe, a sombré au Camp Nou mercredi soir. Et on se demande vraiment si Nasser al-Khelaifi lui pardonnera un jour. En général plutôt prompt à défendre ses entraîneurs, le président du PSG n'a semble-t-il pas parlé à son coach après le match.

«Après le match ce n'est pas le moment pour parler, explique-t-il en zone mixte. Tout le monde est énervé, il vaut mieux essayer de calmer.» Mais a-t-il encore la crédibilité pour rester à Paris? «Ce n'est pas le moment pour ce genre de questions». Eh bah, elle va être marrante cette fin de saison...

