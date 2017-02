Sport

FOOTBALL Le Brésilien est sorti sur blessure dès la 15e minute, touché à la cheville...

Gabriel Jesus est sorti blessé lors du match entre Manchester City et Bournemouth, le 13 février 2017. - James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

A une semaine de la réception de Monaco en 8e de finale aller de la Ligue des champions, Manchester City n’est pas au mieux. Certes, les joueurs de Pep Guardiola ont gagné, lundi soir, contre Bournemouth (2-0), remontant ainsi à la deuxième place de Premier League, à huit points du leader Chelsea. Mais la copie rendue n’a pas été convaincante, loin de là, et surtout Gabriel Jesus est sorti blessé.

[VIDÉO🔥⚽️] - Sterling trouve le poteau, puis ouvre le score ! Les 2 min de folie de #ManCity à revoir ici ➡️ https://t.co/WsLgQnuWSx #BOUMCI pic.twitter.com/H463BktdzZ — SFR Sport (@SFR_Sport) February 13, 2017

La nouvelle star de City, auteur de trois buts et une passe décisive lors de ses deux premiers matchs, n’a pu jouer qu’un quart d’heure. Touché à la cheville, il est très incertain pour la réception des Monégasques la semaine prochaine. Remplaçant pour la troisième fois d’affilée au coup d’envoi - une première -, Sergio Aguero va voir son temps de jeu remonter en flèche. Mais l’Argentin, qui sent que son avenir n’intéresse plus grand-monde à City, n’est pas dans les meilleures dispositions actuellement. Peut-être une bonne nouvelle pour l’ASM.

