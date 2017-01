W.P.

Les tribunes du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines n’étaient pas pleines (mais presque) pour assister à la tentative de record (réussie) de l’heure de Robert Marchand dans sa catégorie d’âge (105 ans et +). L’infatigable cycliste a établi une nouvelle marque historique en parcourant 22,547 kilomètres en une heure à un rythme métronomique.

Robert Marchand is the new Johnny Halliday pic.twitter.com/83ib4IVLnE