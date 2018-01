Amiens-PSG: Et un bug de plus pour la «goal line technology» qui n'a pas signalé le but de Rabiot

Adrien Rabiot a inscrit le deuxième but du PSG à Amiens — Lo Presti/AFP

Le moment de flottement a duré quelques secondes. Quand Adrien Rabiot a inscrit mercredi soir le deuxième but du PSG à Amiens, tout le monde a vu le ballon franchir la ligne. Tout le monde ou presque car Nicolas Rainville, l’arbitre de la rencontre, n’a pas validé immédiatement le but.

Quand le ballon entre, la montre de l’arbitre est censée sonner. C’est le principe de la «goal line technology». Sauf que ça n’a pas fonctionné et a occasionné un petit moment de flottement alors que les Parisiens étaient en train de se congratuler.

C’est l’assistance vidéo qui a finalement validé le but

« On était en train de fêter le but. Pour moi, la question ne se posait pas car j’avais vu le ballon entrer d’au moins trente centimètres », assure Adrien Rabiot, le buteur parisien. Coup de bol, la rencontre se jouait sous assistance vidéo. Du coup, Monsieur Rainville a pu y faire appel dans la foulée et obtenir la certitude que le ballon était bien entré. Grâce à cela, l’incertitude n’aura duré que quelques secondes.

« La décision a été vite prise. Du coup, c’est bien, ça peut nous aider. L’arbitre m’a dit qu’il avait eu un bug avec sa montre et c’est la vidéo qui a validé », confirme Marquinhos. Dans l’histoire, l’assistance vidéo aura donc prouvé son utilité. Cette mauvaise pub de plus ne risque pas d’arranger les relations de la société allemande Goal Control qui gère la goal line technology avec la Ligue.