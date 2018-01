20h50: D’ailleurs c’est bien beau leur histoire de "on diffuse pas puis en fait si on diffuse", mais à l’arrivée je ne suis même pas sûr de réussir à trouver le match sur leur truc Eurosport 360. On verra bien. Je vous préviens qu’il n’est pas impossible que je finisse par commenter ce match à l’aveugle, en racontant ce que bon me semble. Ça ferait un truc du genre: "Ohhhhhhhhhhhlalalalala quel but d’Hatem Ben Arfa !!! Christian Gourcuff n’en croit pas ses yeux, il vient de se rouler en boule devant son banc de touche. Shabani Nonda devrait faire son entrée pour sauver les siens dans cette fin de match haletante"