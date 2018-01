JO 2018: Le camp de base nord-coréen sur un bateau de croisière?

La croisière ne s'amuse pas. — Capture d'écran/Youtube

Le gouverneur de la province sud-coréenne qui accueillera les JO-2018 de Pyeongchang a proposé d'affréter un bateau de croisière pour accueillir les membres (athlètes, officiels, entraîneurs, supporteurs...) d'une éventuelle délégation venue du Corée du Nord, a déclaré mercredi le représentant du Gangwon.

La Corée du Nord pourrait participer aux JO d'hiver en Corée du Sud le mois prochain, annonce Kim Jong-Un https://t.co/GlKERtYPH7 #AFP pic.twitter.com/fSsq4LRokp — Agence France-Presse (@afpfr) January 2, 2018

«Un bateau de croisière, ce serait une solution pratique pour régler les problèmes de sécurité et d'hébergement», a indiqué le gouverneur Choi Moon-Soon en marge d'une communication des organisateurs des jeux Olympiques d'hiver (9 au 25 février). M. Choi a précisé qu'il avait formulé cette proposition à un officiel nord-coréen, lequel y avait réagi positivement et promis de la relayer auprès de son autoritaire numéro un Kim Jong-Un.

JO #PyeongChang2018 « Si la Corée du Nord va aux Jeux, nous n’irons pas » Lindsey Graham agite sans nuance la menace du boycott. https://t.co/8kdxn5daFO via @FrancsJeux pic.twitter.com/4UU7UiYHSR — 🌍 Laurie CHAMPIN (@LaurieChampin) January 3, 2018

Selon le dirigeant provincial, le bateau pourrait partir du sud et se rendre au nord pour y récupérer sa délégation, alors que les deux pays sont en conflit depuis des décennies, et revenir ensuite mouiller dans le port de Sokcho, à proximité des sites olympiques. En 2002, lors des Jeux Asiatiques de Busan, la délégation du Nord était déjà arrivée sur place à bord d'un véritable palace flottant qu'elle avait utilisée comme camp de base pour toute la durée des épreuves.

«Nous nous préparons au cas où la Corée du Nord enverrait non seulement des athlètes, mais également des supporteurs et des entraîneurs, a également assuré Lee Hee-Beom, le patron du comité d'organisation des JO-2018. Le CIO a également dit à plusieurs reprises qu'il soutiendrait la participation de la Corée du Nord.»Dans son message du Nouvel An à la nation nord-coréenne, M. Kim a pour la première fois laissé entendre que son pays pourrait participer et «envoyer une délégation» aux jeux de Pyeongchang