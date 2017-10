EN DIRECT. Ligue Europa: Une affiche de Ligue des champions à Goodison Park... Suivez Everton-Lyon en live

Salut les loubards du jeudi ! Bon et bien après vous avoir fait vivre le double live de Marseille et de Nice, place à l'Olympique Lyonnais avec un gros déplacement à Goodison Park, au Royaume-Uni. Les hommes de Bruno Génésio se déplacent en effet sur la mythique pelouse d'Everton, avec l'idée de faire un résultat et de rentrer en France avec au moins un point dans la fouille. Ca ne sera pas simple, même si les hommes de Ronald Koeman galèrent carrément en Premier League où ils sont actuellement dernier du classement. Mais ça n'enlève rien au fait que cette équipe à de la gueule sur le papier et qu'il ne faudra pas la prendre à la légère.

>> On se retrouve à 20h45 pour vivre tous ensemble ce match entre Everton et l'Olympique Lyonnais.