Référendum en Catalogne: Le Barça annule son match de manière unilatérale, situation ubuesque au Camp Nou

La Catalogne en état de choc. Alors que la situation à Barcelone est intenable en ce jour de référendum sur l'indépendance de la région, le Barça a décidé de manière unilatérale d'annuler sa rencontre de Liga prévue à 16h15. La RAC 1, radio espagnole, confirme en effet que le match contre Las Palmas ne se tiendra pas, même si les autorités locales, la Fédération et la Ligue estimaient que la rencontre pouvait avoir lieu.

La Fédération Espagnole aurait même menacé le Barça de six mois de suspension en cas d'annulation de la rencontre. Les joueurs de Las Palmas, eux, ont foulé la pelouse d'un Camp Nou vide.

Las Palmas players out on the Camp Nou pitch... pic.twitter.com/0wRcvu629t