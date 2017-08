VIDEO. Vuelta, zone de non-droit: Un spectateur fait tomber Belkov, un autre se fait pousser par un policier sous une moto

CYCLISME On ne comprend toujours pas pourquoi le spectateur a fait ça…

La Vuelta, cette zone de non droits — Capture d'écran

Des chutes, des chutes et toujours plus de chutes. La 12e étape de la Vuelta n’aura pas été de tout repos pour le peloton. Chris Froome est allé deux fois au tapis et, comme si les coureurs ne tombaient pas suffisamment sans qu’on les aide, voilà qu’un spectateur « fou » se met à faire tomber le pauvre Maxim Belkov en plein effort dans une montée. Surréaliste.

L’individu a immédiatement été neutralisé par un membre de la sécurité du Tour d’Espagne tandis que d’autres spectateurs ont fait de leur mieux pour aider le Russe, qui n’a pas compris ce qui lui était arrivé, à se relever au plus vite.

Episode II, le policier qui pousse un spectateur dans les roues d’une moto

La suite va vous surprendre. Car non, tout ne s’arrête pas là. Sur cette même étape, figurez-vous qu’un membre de la guardia civil espagnole avait, un peu plus tôt, poussé dans les roues d’une moto un homme qui essayait de suivre un coureur pour l’encourager. Là encore, on a les images mais pas les mots.