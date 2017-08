Teddy Riner signe au PSG et relance la section judo du club parisien

Teddy Riner va devenir la figure de proue du nouveau PSG judo. — Dave Shopland/Shutterst/SIPA

Quinze ans après sa disparition, la section judo duParis Saint-Germain va renaître de ses cendres sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi et du champion Teddy Riner. C’est le judoka en personne qui a émis l’idée, reprise et validée par l’actuel président du PSG. Cette section ouvrira ses portes le 1er septembre prochain et aura pour but de constituer une solide équipe masculine, avec évidemment Riner en tête de gondole, capable de jouer les premiers rôles dans les épreuves individuelles et les compétitions par équipe.

Fan du PSG, Teddy Riner, qui a grandi dans le XVIIe arrondissement de Paris, retrouve un club qu’il a côtoyé entre ses huit et ses treize ans. « L’heure est à la joie, à la nouveauté, a déclaré le double champion olympique des lourds. C’est le début de quelque chose, d’une saga qui s’annonce savoureuse. Après dix ans d’équipe de France, huit ans à Levallois, je rebondis, je passe à autre chose. […] C’est une grosse bouffée d’oxygène. »