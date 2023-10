Nice – OM : Les Niçois prennent la première place de Ligue 1 au PSG après leur courte, mais précieuse, victoire... Revivez le match avec nous…

» Merci à toutes et tous d’avoir suivi ce match avec nous, on se retrouve dès demain pour suivre la suite de notre Ligue 1 en espérant des matchs un peu plus intéressants

23h07 : Très très belle opération pour l’OGC Nice avec cette victoire contre l’OM très bien payée. Les Aiglons ont été dominés une très longue partie du match mais l’expulsion de Balerdi, après deux jaunes, coûte très cher aux Marseillais. Les Niçois ont marqué sur le coup franc, et ils prennent la tête de la Ligue 1 grâce à cette courte mais précieuse victoire. Les hommes de Gattuso n’enchaînent pas à se retrouvent à 9 points de Nice.

90+7 : C'est super mal frappé par Veretout et Nice récupère le ballon

90+7 : Dernier coup franc pour l'OM, et dernière chance

90+6 : Oh le ballon perdu par l'OM et le jaune pour Murillo qui venait de tuer la contre attaque. Gachis, c'est le mot qui resumera leur match