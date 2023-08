La grève de salariés de la propreté de la gare Saint-Charles à Marseille, qui dénonçaient depuis début août le non-paiement de salaires, a pris fin jeudi après un accord avec la direction, a-t-on appris auprès de la direction et des salariés.

« Cet accord a été suivi d’effet immédiat par un commencement du nettoyage de la gare à 19h55 », a expliqué la direction de la société Laser Propreté dans un communiqué qui ne précise pas les termes de cette sortie de conflit.

Dix-sept jours de grève

Entamée le 1er août, cette grève avait entraîné l’accumulation de canettes, emballages alimentaires et détritus divers dans la gare, l’une des plus importantes de France. « On sort de 17 jours de lutte contre un système qu’on condamnait », a confirmé à l’AFP Kamel Djeffel, secrétaire national du syndicat CAT Nettoyage et porte-parole de l’intersyndicale, sans non plus indiquer les conditions de cette sortie de crise.

« Les salariés du nettoyage, entre autres ceux de la gare, du tramway et du métro, ne se laisseront jamais faire, et chaque fois qu’il le faudra, ils se battront pour leurs droits et pour leurs acquis », a par ailleurs fait valoir Kamel Djeffel.

Une décision symbolique au tribunal

Face à l’accumulation de déchets à la gare, où transitent 16 millions de voyageurs par an, deux opérations de nettoyage avaient été menées de nuit. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté en ce sens le 10 août, en raison des « risques d’incendies et d’insalubrité » causés par « l’amoncellement d’ordures ».

Lundi, la légitimité du conflit social avait par ailleurs été discutée devant le tribunal judiciaire de Marseille, suite à une plainte de Laser Propreté. La décision du tribunal est attendue vendredi, mais elle sera purement symbolique, le conflit social étant terminé. Avant le mois d’août, la gare Saint-Charles avait déjà connu deux précédentes grèves du nettoyage en 2023.