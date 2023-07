Le bilan d’un gigantesque glissement de terrain dans l’État du Maharashtra, dans le centre-ouest de l’Inde, s’est alourdi à 27 morts ce dimanche et au moins 50 personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités. Jeudi, les pluies de mousson ont déclenché un glissement de terrain dans un village du district de Raigad, une région vallonnée et boisée située à environ 100 kilomètres de Bombay.

« Nous avons jusqu’à présent dénombré 27 corps, et entre 50 et 60 personnes sont toujours portées disparues, mais le travail de sauvetage sur le site pose de nombreux problèmes », a déclaré dimanche Yogesh Mhase, un responsable local. Un précédent bilan faisait état d’au moins seize morts. Yogesh Mhase a précisé que le hameau isolé se trouvait à environ cinq kilomètres de la route la plus proche.

Une zone difficilement accessible

« Aucun équipement lourd ne peut atteindre ce site, nous n’avons que de petites machines et la plupart des travaux doivent être effectués manuellement », a ajouté Yogesh Mhase. « Les fortes pluies qui n’ont pas cessé dans la région rendent également l’opération beaucoup plus difficile », a-t-il encore déploré, se disant peu optimiste quant à la probabilité de trouver encore des survivants au quatrième jour de l’opération de sauvetage en cours.

Selon les médias locaux, plusieurs familles ont été tuées. Depuis le début de la mousson en Inde début juin, les inondations et les glissements de terrain ont tué des dizaines de personnes dans le pays. Les experts estiment que le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde.