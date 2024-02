Ces 3 paires Nike numéro 1 des ventes sont à prix cassé en ce moment

La marque au Swoosh est réputée dans le monde entier pour la qualité de son catalogue, et celui-ci comprend aussi bien des vêtements que des chaussures et des accessoires de sport. En plus, Nike dévoile un très bon rapport qualité-prix, et propose régulièrement des promotions tout au long de l’année. C’est le cas en ce moment, puisque les membres Nike peuvent réaliser de belles économies jusqu’au 21 février à 9 heures. Avec le code VDAY24 à indiquer lors de l’étape de paiement, ils profitent de 20 % de réduction dès 100 euros d’achat et de 25 % de remise à partir de 150 euros d’achat. Si vous ne faites pas encore partie des membres du programme de fidélité Nike, c’est le moment ou jamais de les rejoindre.

Chez Nike, les numéro 1 des ventes sont en promo

Les chaussures Nike Air force 1 Low PLT.AT.ORM vous attendent au prix de 111,99 euros au lieu de 139, 99 euros chez Nike. Elles se distinguent à leur semelle intermédiaire rehaussée et combinent le daim doux et le cuir texturé. Ces chaussures possèdent également des breloques amovibles, ainsi qu’une pointe fuselée avec des perforations.

Les chaussures Nike Air Max Plus coûtent 142,49 euros au lieu de 189, 99 euros et arborent des détails réfléchissants. Elles possèdent une empeigne en synthétique, avec du mesh respirant qui leur confère légèreté et confort. Par ailleurs, ce sont des chaussures aux lignes ondulées, avec une semelle extérieure en caoutchouc et une voûte plantaire inspirée d’une queue de baleine.

Les chaussures Nike P-6000 sont disponibles à 83,97 euros au lieu de 109, 99 euros sur le site officiel. Elles possèdent une empeigne en tissu, cuir et synthétique, et leur semelle intermédiaire en mousse leur promet un amorti tout en légèreté. Ces chaussures tirent leur look running des années 2000 et rappellent les modèles Nike Pegasus 2006 et 25.

Cette promotion avec le code VDAY24 s'applique aussi sur les vêtements et accessoires. Vous pouvez dans ce cas acheter une tenue complète avec 25% de réduction.