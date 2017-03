By the Web

Ce court-métrage ne laisse personne indifférent...

«Hi stranger» est une création de Kirsten Lepore. - Kirsten Lepore

Une paire de fesses rebondies en pâte à modeler et un regard pénétrant. En un peu plus de deux minutes, l’artiste californienne Kirsten Lepore chamboule les émotions des internautes, qui ne savent pas quoi ressentir. Et sa vidéo Hi Stranger est en train de devenir la grosse sensation virale du printemps.

« Hi stranger, ça fait longtemps, tu m’as manqué », commence le personnage. Qui oscille entre les remarques dérangeantes (« T’inquiètes, tu peux regarder mes fesses ») et des mots doux (« Tu es extraordinaire, tu mérites d’être aimé », « Je t’aime »).

Sur Reddit, les commentaires font un grand écart émotionnel. « Je suis à la fois super mal à l’aise et super à l’aise », écrit l’un. « Je n’ai jamais ressenti des émotions aussi contradictoires en deux minutes », assure l’autre. « Creepy », « weird », « réconfortant », chacun y va de son adjectif différent.

Une idée adaptée

L’idée originelle du personnage revient à l’illustrateur Kent Osborne, qui l’a gribouillée sur un post-it.

Huge shoutout to @kentisawesome . This is his original post-it note that inspired the character from Hi Stranger https://t.co/XE831wLJub pic.twitter.com/lj1FqJDQm3 — Kirsten Lepore (@kirstenlepore) March 22, 2017

Kirsten Lepore l’a retrouvé longtemps après et une idée a alors germé, explique-t-elle au site Skigly.

And this was my sketch based on his sketch #evolution #characters pic.twitter.com/IyzSZ8ZrIt — Kirsten Lepore (@kirstenlepore) March 22, 2017

Elle a ensuite créé le court-métrage en animation stop-motion, comme Wallace et Gromit, pour l’initiative « Stranger » du groupe L8NightWorkClub.

Friendly reminder that Hi Stranger is part of @L8NightWorkClub in case peeps want to see some more COOL ANIMATIONS ✨https://t.co/c8VK3MMRHU — Kirsten Lepore (@kirstenlepore) March 23, 2017

Comme Salad Fingers l’an dernier, sa création capture à merveille l’absurdité de la culture Web du moment et semble destinée à devenir un mème à succès. Si vous aimez vos collègues, vous savez ce qu’il vous reste à faire ce vendredi matin…

