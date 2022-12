Les cadeaux, les amis, la famille, les repas à ne plus savoir où donner de la tête… Généralement, c’est de cela que sont faites les tablées pour Noël. Cette année, le Twitter français a pourtant décidé de ramener un invité particulier à la table, et d’en faire un sujet brûlant de discussion numérique : il s’agit de « l’affaire » Timothée Yumyum.

A la lecture de cette expression, deux cas de figure sont possibles : soit vos sourcils sont froncés et vous tentez de comprendre quelle langue on vous parle, soit vous avez jeté un œil à Twitter pendant le réveillon et êtes tombés dans la spirale de péripéties causée par cette histoire.

Dans tous les cas, on vous a expliqué ça en vidéo, pour revenir sur ce mini-événement qui a passionné le Web lors des fêtes de Noël. Si le sujet (digne d’un épisode des Feux de l’amour, nous en conviendrons aisément), est somme toute anodin, il révèle notamment la force des réseaux sociaux et notamment des utilisateurs.

Ainsi, pendant une fête largement suivie (Noël, tout de même), des milliers de « twittos » ont suivi les tenants et aboutissants de l’affaire Timothée Yumyum, un (non) événement en soi, pour en faire un fait divers dont seul Internet a le secret.