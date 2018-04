VIDEO. Un boxeur américain pro-Trump prend une raclée contre un Mexicain et se fait éparpiller façon puzzle sur Internet

L'américain Rod Salka contre le Mexicain Francisco Vargas dans un combat de boxe le 12 avril 2018 — Hoganphotos/Golden Boy Promotions

Le boxeur américain Rod Salka voulait porter un discours politique sur le ring. Il a surtout ramassé une bonne droite et s'est retrouvé KO. Son adversaire, le Mexicain Francisco Vargas était sans doute remonté à cause du short de Salka, décoré d’un motif de mur de briques et arborant le slogan de Donald Trump, America First.

Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1 — Ryan Songalia (@ryansongalia) April 13, 2018

Une vidéo virale

L’allusion, pas bien finaude, au projet de mur anti-immigrés le long de la frontière mexicano-américaine, n’a pas porté chance à Salka qui a été humilié lors du combat qui avait lieu jeudi 12 avril. Depuis, la vidéo du combat est devenue virale et réjouit les opposants à la politique de Trump.

🇺🇸 Internet se moque de Salka après son combat contre Vargas. L’Americain portait un short « l’Amérique d’abord » sur lequel figurait les briques du mur de Trump. Détruit en 6 rounds par son adversaire... Mexicain pic.twitter.com/P2L0A2hAJ7 — B3infos (@B3infos) April 14, 2018

So happy Fransisco Vargas knocked out this bum Rod Salka. Racist redneck got what he deserved. pic.twitter.com/IkSLLru50G — Billy The Kid (@BillyDib) April 14, 2018