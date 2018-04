Des hackers ont supprimé «Despacito» et ses cinq milliards de vues de YouTube

Luis Fonsi chante «Despacito» lors de la 18e édition des Latin Grammy Awards à Las Vegas le 16 novembre 2017. — Chris Pizzello/AP/SIPA

La vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube n’est plus. Des hackers ont réussi à pirater le compte de Vevo, le service réunissant tous les clips musicaux sur la plate-forme de Google. Et ils ont supprimé le tube mondial Despacito, le hit du portoricain Luis Fonsi. Le clip avait battu tous les records en obtenant cinq milliards de vues.

Le clip devrait réapparaître dans quelques heures

Après s’être amusés à modifier les noms de vidéos populaires, les pirates se sont aussi amusés à modifier des clips, en conviant par exemple à la libération de la Palestine dans des vidéos de Shakira. D’autres clips, comme ceux de Selena Gomez ou Drake, ont eux aussi été victimes des hackers.

Despacito est réapparu sur YouTube quelques heures plus tard. Une courte trêve pour les anti-Despacito…