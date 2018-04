Enora Malagré lance un site pour les femmes

WTF L’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna, Enora Malagré, va lancer une application et un site Internet dédié aux femmes...

Enora Malagré à Paris le 25 septembre 2017. — Jean-Marc Haedrich/SIPA

Après la télé, le Web. L’ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! sur C8, Enora Malagré, va lancer avec son amie, l’animatrice Justine Fraioli une application et un site média pour les femmes le 23 avril, comme le rapporte La Parisienne.

Le nom du projet ? « La Women Trend Family », abrégé « WTF », une communauté en ligne décrite comme « 100 % digitale et décomplexée, un peu effrontée, à la fois féminine mais aussi culturelle, engagée sans être militante ».

Un site pour « des femmes de tous horizons »

Au travers des articles et des vidéos, sur un site accessible à tous les écrans, le média abordera différentes thématiques liées aux femmes: de l’entrepreneuriat aux conseils de santé en par la mode ou les questions de société.

Le duo espère fédérer « des femmes de tous horizons ». « On va partager nos doutes, nos folies, nos envies, mais aussi nos frustrations et nos colères. On va s’échanger des bons plans », promet Enora Malagré. A bon entendeur !