VIDEO. Une pub japonaise totalement WTF!

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 6 avril…

Une pub japonaise totalement WTF ! Le Rewind — Capture d'écran

Ce chewing-gum fait apparement beaucoup d’effet ! La marque japonnaise Sakeru Gumi a imaginé des spots publicitaires totalement loufoques. On y voit la relation amoureuse d’un couple, qui évolue au fil des apparitions d'un certain « Long Man »…

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des forêts de sculptures en mouvement, une famille pro du karaoké, un raton laveur sauvé in extremis, une pépite proposée par le Tribunal du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

