Nikita Bellucci harcelée: Le soutien s'organise en ligne avec #JesuisNikitaJesuisLibreDe

CYBER-HARCELEMENT Nikita Bellucci, ancienne actrice porno, a été insultée et menacée en ligne par des internautes de jeuxvideo.com...

Le soutien à Nikita Bellucci, ancienne actrice porno victime d’insultes et de menaces en ligne, s’organise. Le hashtag #JesuisNikitajesuisLibreDe a émergé ce jeudi sur Twitter pour soutenir la jeune femme qui vient de supprimer son compte Twitter après avoir été harcelée et menacée par des internautes de jeuxvideo.com. Elle avait annoncé la veille son intention de porter plainte pour injures et menaces.

« Je fatigue tout simplement »

De nombreux internautes n’ont pas été insensibles à la situation de Nikita Bellucci. Il se sont emparé du hashtag #JesuisNikitaJesuisLibreDe pour répondre aux trolls de jeuxvideo.com.

Hier, j'interviewais Nikita Bellucci qui avait décidé de porter plainte après avoir été insultée, menacée et harcelée en ligne. https://t.co/dteFerRVaV Aujourd'hui, elle supprime son compte Twitter et le soutien s'organise avec le hashtag #JesuisNikitaJesuisLibreDe pic.twitter.com/xv4WeufE0C — Fabien Randanne (@fabrandanne) March 29, 2018

#JesuisNikitaJesuisLibreDe porter une jupe, boire de la bière, manger gras, aimer le rose, vouloir des enfants, ou pas, embrasser une femme, un homme, une carrière, bref, faire mes choix. — Miss Augine (@MissAugine) March 29, 2018

#JesuisNikitaJesuisLibreDe allumer le morveux harceleur en headshot à 300m pic.twitter.com/mOEHoRulMk — Sean Déboitry (@DesboisT) March 29, 2018

#JesuisNikitaJesuisLibreDe fermer mon compte Twitter mais cela n'a pas fait gagner les crétins — alain chabite (@daboule1) March 29, 2018

Dans la foulée, elle a publié un message de remerciement sur Instagram. « Je vous remercie pour votre soutien ces derniers temps et encore aujourd’hui. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je fatigue tout simplement », a-t-elle écrit avant d’insister sur sa volonté de prendre des distances.

« Elle va finir par se suicider »

Dans une interview accordée à 20 Minutes mercredi, Nikita Bellucci a expliqué comment s’est organisé le « raid » des harceleurs de jeuxvideo.com ( qui n’en sont pas à leur coup d’essai). « Je faisais une cam [un show sexy ou pornographique s’adressant à un public majeur et s’effectuant via une webcam]. Au bout de deux minutes, des messages sont apparus pour m’insulter de tous les noms. Je me suis rendu compte que sur le forum 18-25 de jeuxvideos.com des internautes avaient lancé un « raid », comme ils disent, en écrivant : "Voici le lien où Nikita diffuse, allez la pourrir !" Certains répondaient des choses comme "Elle va finir par se suicider, ha ha ha". »