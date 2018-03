VIDEO. Cédric Villani à l'épreuve des maths du web: «C'est pas facile!»

«20 Minutes» a pose une colle à Cédric Villani. — Émilie Petit

On n’a pas pu s’empêcher de faire plancher le génie des sciences français sur un problème de mathématiques. Repéré par le Guardian en 2015, l’exercice, qui aurait été donné à des petits vietnamiens de 8 ans, avait rendu les internautes complètement fous. On a profité de notre interview – beaucoup plus sérieuse — sur l'intelligence artificielle avec Cédric Villani pour le tester un petit peu. Et pour corser le tout, on lui a caché une partie de l’énoncé (en réalité, on n’est pas foutu de lire des instructions en entier, mais c’est un autre problème).

« C’est pas facile »

Neuf cases sont à remplir avec des chiffres de 1 à 9 (qu’il ne faut utiliser qu’une fois chacun). En ajoutant, multipliant, soustrayant et divisant au fur et à mesure (en suivant l’ordre des opérations – multiplications et divisions en priorité), on doit arriver à 66.

Cédric Villani n’a pas hésité une seconde à se prêter au jeu et, spoiler alert, l’exercice n’est « pas facile du tout » (dixit le lauréat de la Médaille Fields).