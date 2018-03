Xavier Niel dégaine en Suisse une box internet à 10 Gbit/s, une première mondiale

Xavier Niel le 10 mars 2015 — ERIC PIERMONT / AFP

Une box au débit symétrique de 10 Gbit/s, c’est du jamais vu ! Salt, un opérateur suisse qui appartient à Xavier Niel, fondateur d’Illiad, la maison mère de Free et Free Mobile, lance en Suisse une offre d’internet fixe avec un débit de 10 Gbit/s en descendant et en remontant. Un forfait couplé à une offre audiovisuelle passant par l’Apple TV, une autre première.

Avec un accès Internet 10 Gbit/s en descendant et 10 Gbit/s en remontant, Salt estime qu’il sera possible de télécharger un film de 5Go en seulement six secondes !

250 chaînes dans le package de base

La Fiber Box de Salt est un modem/routeur très puissant, équipé d’un processeur quatre cœurs à 1.5 GHz, de deux ports USB 3.0 (5 Gbit/s), Wi-Fi 4×4 Mimo, et de quatre ports Ethernet 10 Gbit/s. Fibre optique oblige, la couverture proposée par Salt est actuellement limitée à 30 villes de Suisse, mais l’opérateur promet d’étendre la couverture de son réseau fixe.

Cette offre comprend aussi les appels illimités vers les fixes et mobiles en Suisse et une box Apple TV 4K 32 Go avec accès à 250 chaînes dans le package de base, dont certaines en Ultra HD.

Cette offre est proposée à 39,95 francs suisses par mois

L’Apple TV fournie permettra d’avoir accès à la TV en direct, aux options de replay, de pause et de reprise et d’enregistrements sur le cloud, mais aussi à l’offre Vod de l’opérateur.

Cette offre est proposée à 39,95 francs suisses par mois pour ceux qui sont déjà abonnés mobiles, soit 34 euros environ. Voir un opérateur s’adosser à Apple e pourrait inspirer d’autres FAI. Cette offre de Salt préfigure-t-elle ce que Free proposera avec la Freebox V7 ? L’accès à la fibre de Free est actuellement à 1 Gbit/s.