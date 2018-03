VIDEO. Victime d'une vilaine chute, un cycliste filme son transfert à l'hôpital

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 Heures»? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 21 mars…

Il a un accident de vélo... sa caméra continue de tout filmer - Le Rewind — Capture d'écran

Même pas mal. Enfin, presque pas mal. La preuve : après une vilaine chute lors d’une course, ce cycliste a laissé tourner sa caméra embarquée pendant son transfert à l’hôpital. Et malgré une grosse bosse et une minerve, il avait l’air plutôt en forme !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un homme qui bouge au rythme d’un pendule, Mark Hamill qui revoit Yoda, une course dans l’eau glaciale, une pépite proposée par le Tribunal du net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

