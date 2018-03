VIDEO. Ce moine bouddhiste est aussi DJ, et il a révolutionné son temple

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 16 mars…

VIDEO. Ce moine bouddhiste est AUSSI un DJ techno.

C’est une façon comme une autre de communier. Gyosen Asakura, un moine bouddhiste japonais, a réinventé les sessions de prières : grâce à sa formation de technicien lumière et de DJ, il a dépoussiéré son temple. Auparavant, il était selon lui « trop daté, trop ennuyeux, trop strict ».

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, Shaggy qui se moque de Donald Trump, un panda roux qui rencontre un rocher, un fermier qui communique avec l’espace via ses vaches, une pépite proposée par le Tribunal du Net, et bien d’autres choses encore !

