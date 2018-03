VIDEO. Cette patineuse de 13 ans réalise un exploit inédit

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 12 mars…

Cette patineuse de 13 ans réalise un exploit inédit - Le Rewind — Capture d'écran

Du jamais vue ! La Russe Alexandra Trusova vient de remporter le championnat du monde juniors de patinage artistique en Bulgarie. À 13 ans, elle devient la première patineuse au monde à effectuer deux quadruples sauts différents dans un seul programme.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une performance à la guitare, une course poursuite improbable, un chien qui a des problèmes pour faire ses besoins, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

