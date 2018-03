VIDEO. Le gant haptique, un objet magique pour caresser des licornes ou détruire des villes d'un claquement de doigt

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 Heures» ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 2 mars...

Un gant révolutionnaire ! - Le Rewind — Capture d'écran

Le futur c’est maintenant. Avec ce gant haptique, vous pourrez désormais toucher des éléments en réalité virtuelle. Mais aussi sentir les textures et les formes, ainsi que ressentir le chaud et le froid. Vous pourrez donc caresser une licorne, ou même, si le cœur vous en dit, détruire une ville entière. Bluffant !

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un son incroyable, un employé Tesco qui se croit dans une église, le plus grand tiramisu du monde, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

