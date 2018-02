La plateforme de rencontres pour l’égalité et l’inclusion des couples mixtes dans le digital…

Tinder a décidé de s’engager pour l’égalité et l’inclusion des couples mixtes dans le digital. La plateforme de rencontres a annoncé dans un communiqué ce mercredi lancer une campagne mondiale pour l’égalité emoji, « parce que tous les couples et tous les amours devraient avoir leur place sur nos claviers ». Une campagne baptisée #RepresentLove.

« On a tendance à penser qu’il y a un émoji pour tout, mais ce n’est pas le cas », lance Tinder. Si les émojis permettant de représenter des personnes de toutes origines et des couples de même sexe ont été créés en 2015, un groupe de personnes n’est toujours pas représenté dans les Émojis : les couples mixtes. « N’est-il pas grand temps que tous les types d’amours soient enfin représentés sur nos claviers ? », s’interroge Tinder.

Tinder lance une pétition sur Change.org

La plateforme invite tous les internautes à signer une pétition pour le projet d’émoji de couples mixtes sur Change.org, à reposter une vidéo avec le #RepresentLove sur les réseaux sociaux pour inciter les autres à se joindre à la cause

Enfin, les couples qui s’affichent en photo sur Twitter et Instagram dans une position iconique émoji et inscrivent le tag @tinder et #RepresentLove pourront remporter une version émoji de leur couple.

Anne Demoulin