Kylie Jenner tweete et Snapchat perd 1,3 milliards de dollars

La bonne santé financière d’une société mondialement connue ne tient qu’à un tweet. « Est-ce que quelqu’un d’autre n’ouvre plus Snapchat ? Ou c’est juste moi… euh, c’est tellement triste », a posté Kylie Jenner ce mercredi sur Twitter. Ce tweet de la star de la téléréalité qui compte plus de 24,5 millions d’abonnés sur son compte Twitter, a provoqué de sérieux dégâts pour la société mère l’application de partage de photos et de vidéo. Peu après le message, les actions de Snap Inc. ont chuté jeudi de plus de 6 %, ce qui représente une perte d’environ 1,3 milliard de dollars en valeur boursière.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Une des personnalités les plus puissantes sur les réseaux sociaux

Un peu plus tard, la demi-sœur de la non moins célèbre Kim Kardashian a tweeté « Je t’aime toujours snap… mon premier amour ». Trop tard pour rattraper le coup. Jenner est suivie par des millions de personnes sur Twitter comme sur Instagram où elle a récemment détrôné Beyoncé. Elle a donné naissance ce mois-ci à une fille et l’annonce de sa grossesse, sur son compte Instagram, a été l’un des posts les plus « liké » depuis la création de ce réseau social.

