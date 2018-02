VIDEO. Après le robot qui court et qui saute, place au robot qui ouvre des portes

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 Heures» ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 13 février…

Le robot qui ouvre des portes, nouvelle invention de Boston Dynamics - Le Rewind — Capture d'écran

Quand la série Black Mirror devient réalité… La société Boston Dynamics nous prouve une fois de plus qu’en matière d’intelligence artificielle, tout est possible. Après des robots capables de courir, sauter et se relever, voici le robot qui ouvre des portes. Qui a dit que Terminator n’était qu’une simple fiction ?

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un chien super fort, un skieur suisse qui n’aime pas les escalators, un homme qui fabrique un lance-flammes dans son garage, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

