Nouveau bad buzz pour le youtubeur Logan Paul, qui tase des rats morts dans une vidéo

Décidément, Logan Paul a décidé de miser sur le bon goût. Après le pendu dans la « forêt des suicidés » au Japon, le youtubeur a posté une nouvelle vidéo morbide, dans laquelle il s’attaque à des rats morts, à coups de taser. Une séquence qui n’a pas tardé à scandaliser de nombreux internautes.

>> A lire aussi: Le youtubeur Logan Paul scandalise les internautes en diffusant la vidéo d'un cadavre

Dans cette nouvelle vidéo, on découvre donc ce petit malin de Logan Paul s’acharner sur des cadavres de rats morts.

Une séquence qui a beaucoup fait réagir, notamment sur Twitter.

Mais.. Mais. Logan Paul qui tase des rats morts et qui film une fois de plus 👌🏻

Comme le rapporte le site du Huffington Post, en réaction à cette séquence, YouTube a décidé de suspendre momentanément la monétisation des contenus du youtubeur, bloquant donc les revenus publicitaires générés par ses vidéos.

In response to Logan Paul’s recent pattern of behavior, we’ve temporarily suspended ads on his channels.