VIDEO. La fusée du futur, Falcon Heavy, parée au décollage

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 6 février…

La vidéo du futur - Le Rewind — Capture d'écran

La fusée la plus puissante du monde s’apprête à décoller depuis Cap Canaveral , en Floride, ce mardi soir. Un moment historique, puisqu’elle transportera à son bord une voiture Tesla pour l’envoyer en orbite autour de… Mars ! Pour promouvoir l’événement, Space X a réalisé une animation plus vraie que nature.

Retrouvez également dans votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une scène dingue et polémique de Kill Bill, une mouette ingrate, la célèbre machine Enigma, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !