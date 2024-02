La Journée internationale de la langue maternelle, approuvée lors de la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 et observée depuis l’an 2000, est une célébration d’une importance cruciale dans le paysage culturel mondial. Cette journée symbolique met en lumière l’impératif de préserver et de promouvoir la diversité linguistique, un pilier fondamental de la richesse culturelle de l’humanité.

Elle invite à plonger au cœur de la tapisserie langagière mondiale, où chaque fil représente une voix, une histoire, une identité. Le 21 février de chaque année, cette journée spéciale rappelle la nécessité de valoriser et de protéger les langues maternelles, ces joyaux linguistiques qui portent en eux les traditions, les connaissances et les aspirations des communautés.

Plus de 7.000 langues parlées dans le monde

Parmi ces langues maternelles, certaines comptent bien des ambassadeurs. Ethnologue.com, une référence majeure en matière de linguistique, a publié, en 2022, une mise à jour du classement des dix langues les plus parlées au monde. Dans un paysage linguistique diversifié comprenant plus de 7.000 langues, ce classement offre un aperçu des dialectes qui résonnent le plus largement à travers les continents et les cultures.

L’anglais, en tête du classement

Avec une population de 1,348 milliard de locuteurs à travers le monde, l’anglais se positionne en tête du classement des langues les plus parlées. Cette langue, largement répandue, est officielle dans plus d’une cinquantaine de pays, ce qui témoigne de sa portée à l’échelle mondiale. Parmi les nations où l’anglais est une langue officielle, on pense naturellement au Royaume-Uni, berceau de la langue anglaise, ainsi qu’à des pays comme les États-Unis, l’Australie et le Canada, où l’anglais est la langue dominante. Cependant, le rayonnement de cette dernière va bien au-delà de ces frontières.

Dans de nombreux États membres du Commonwealth, dont l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, l’Inde, le Kenya ou encore le Mozambique, l’anglais est une langue officielle majeure. En tant que langue véhiculaire mondiale, l’anglais transcende aussi les frontières géographiques et culturelles, facilitant la communication dans bien des domaines.

Plusieurs milliards de locuteurs pour le mandarin

Avec une empreinte linguistique impressionnante, le mandarin, également connu sous le nom de « Putonghua », rayonne dans le paysage mondial avec environ 1,120 milliard de locuteurs natifs ou apprenants. C’est l’une des six langues officielles de l’ONU, aux côtés de l’anglais, de l’arabe, de l’espagnol, du français et du russe. Son influence s’étend bien au-delà des frontières de la Chine, touchant des pays tels que Singapour, Taïwan, la Malaisie, l’Indonésie et même le Royaume-Uni.

Le hindi, au cœur des débats

Le hindi, langue officielle de l’Inde aux côtés de l’anglais, est parlé par environ 600 millions de personnes dans le monde. En 2019, une suggestion du ministre de l’Intérieur Amit Shah, encourageant l’adoption du hindi en plus de l’anglais, a provoqué des critiques, notamment dans le sud du pays, où le hindi est moins parlé. Cette controverse met en lumière les tensions linguistiques et culturelles persistantes dans un pays aussi diversifié que l’Inde, où la question de la langue officielle est vivement débattue.

L’espagnol dans le top 5

En 2023, le nombre d’hispanophones dans le monde s’élevait à 543 millions, principalement concentrés en Amérique latine où l’espagnol est la langue officielle dans la plupart des pays, ainsi qu’en Espagne. À noter que la Guinée équatoriale est le seul pays africain où l’espagnol est la langue officielle.

Par ailleurs, les États-Unis abritent également une importante population hispanophone. Dans des États tels que la Californie, le Nouveau-Mexique et le Texas, les documents officiels sont émis à la fois en anglais et en espagnol, reflétant l’influence culturelle et linguistique de la communauté hispanophone dans ces régions.

L’arabe, la deuxième langue la plus parlée en France

Juste après l’espagnol, l’arabe est parlé par 274 millions de personnes dans le monde. En France, l’arabe se classe comme la deuxième langue la plus parlée, avec environ trois à quatre millions de locuteurs. Pour autant, tous les arabophones ne parlent pas le même arabe, car plusieurs dialectes sont spécifiques à chaque région.

Le bengali, langue présente au Bengladesh et en Inde

Au Bangladesh, le bengali, ou bangla, est plus qu’une langue : c’est un pilier de l’identité nationale. Première langue parlée dans ce pays, le bengali est également la deuxième langue la plus parlée en Inde. À l’échelle mondiale, pas moins de 268 millions de personnes maîtrisent cet idiome.

Le français à la septième place du classement

Classement septième parmi les langues les plus parlées dans le monde, le français jouit d’une influence significative, répandue sur chaque continent. Pas moins de 267 millions de personnes maîtrisent cette langue, laquelle occupe une place particulièrement importante en Europe, mais s’étend bien au-delà de ce continent. Le français est la langue officielle de plusieurs nations africaines telles que le Burkina Faso, le Gabon, le Sénégal, la République du Congo et la Côte d’Ivoire. En Europe, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse reconnaissent en ont fait une langue officielle, tout comme les îles de Jersey et Guernesey, de manière plus symbolique.

L’influence de la langue russe marquée par l’Histoire

Le russe, parlé principalement en Russie et dans les pays avoisinants, est utilisé par 258 millions de personnes pour la communication. Héritage de l’ex-URSS, la langue russe a conservé sa prédominance dans les anciens pays du bloc soviétique tels que l’Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, ainsi que dans les États baltes, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie.

En outre, des communautés russophones subsistent dans les régions séparatistes d’Abkhazie, d’Ossétie du Sud et de Transnistrie. Enfin, plus surprenant, l’Alaska, en tant qu’État américain, conserve également des traces de l’empreinte russe, témoignant de l’histoire et des échanges entre les nations au fil des siècles.