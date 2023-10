À Jersey, les deux compagnies maritimes qui desservent l’île ont retrouvé le sourire. Les commerçants et les restaurateurs aussi. Car depuis le Brexit, qui avait rendu le passeport obligatoire pour s’y rendre, l’île anglo-normande sonnait bien vide, désertée par les touristes. Pour stopper cette hémorragie, le gouvernement de Jersey avait mis en place en avril un projet pilote autorisant les ressortissants français à visiter l’île pour la journée avec une simple carte d’identité.

Un dispositif qui a aussitôt porté ses fruits avec un nombre de visites qui a presque triplé cette année entre avril et fin août par rapport à l’année dernière (22.150 visites contre 8.331 sur la même période en 2022).

Une dérogation qui concerne aussi Guernesey

Testée pour une durée de cinq mois, cette levée de l’obligation du passeport va être prolongée d’un an, annonce ce mardi dans un communiqué l’office du tourisme de Jersey. « L’objectif du Gouvernement de Jersey n’est pas seulement de stimuler l’économie locale et les opérateurs de ferries mais aussi de renforcer les liens culturels et historiques de Jersey avec la France », précise-t-il.

Cette dérogation concerne aussi l’île voisine de Guernesey, qui a elle aussi été durement impactée par le Brexit. Dépendant de la Couronne britannique, les deux îles anglo-normandes ont toutefois un statut particulier puisqu’elles disposent de leur propre parlement.