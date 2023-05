❌ Voilà le résultat de la suppression de la ligne TGV Toulouse-Barcelone (3h de temps de trajet) : 3 vols/semaine, c'est une véritable honte! Que @GroupeSNCF et @CBeaune cessent leur com' écologique sur les déplacements européens et agissent pour relier Occitanie et Catalogne. https://t.co/lUApi0g0FV pic.twitter.com/3vRVdsuTX6