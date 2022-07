Saviez-vous que château Talbot doit son nom au plus célèbre général anglais de la Guerre de Cent Ans, John Talbot, qui perdit la vie à la bataille de Castillon en 1453 ? Que les étonnantes pagodes du château Cos d’Estournel, ont été érigées à partir de 1830 par le fondateur du domaine, Louis Gaspard d’Estournel, surnommé le Maharadjah de Saint-Estèphe en raison de passion pour les Indes, jusqu’où il exportait son vin ?

Toutes ces histoires, et bien d’autres encore, vous pourrez les apprendre au cours de visites de ces prestigieux domaines du Bordelais, de plus en plus ouverts à l’œnotourisme, qui va de la visite-dégustation à la restauration en passant par les chambres d’hôte.

Le château Cos d'Estournel dans le Médoc - Cos d'Estournel

Pour regrouper l’offre œnotouristique de ces grands crus classés en Médoc et en Sauternes, le conseil des grands crus 1855 vient de sortir un guide, Route 1855. « C’est un projet collectif, initié par le syndicat avec les domaines, explique Sylvain Boivert, directeur du conseil des grands crus classés 1855. Même si nous communiquons depuis plusieurs années autour de cette offre, il nous manquait un support papier, et nous sommes partis dans l’idée d’un beau carnet de voyage. »

Des domaines connus à travers le monde

Agrémenté d’anecdotes, de photos, le guide recense toutes les initiatives de la quarantaine de domaines, sur les 87 classés 1855, qui se sont ouverts à l’œnotourisme ces dernières années. Château Giscours propose ainsi tout un panel, qui va de la visite libre du parc aux visites privées en passant par un pique-nique avec produits locaux et vin du domaine. Prieuré-Lichine, l’un des domaines qui accueille le plus de public, dispose de l’une des offres les plus fournies, qui ravira les férus d’histoire, les amateurs de vin avertis comme ceux qui désirent juste passer un moment de détente au cours d’un déjeuner sur l’herbe. Prieuré-Lichine a même initié des itinéraires-découvertes à vélos électriques.

La façade qui donne côté parc est la façade principale du château Cantenac Brown - Cantenac Brown

De Margaux à Sauternes, les domaines classés 1855 sont connus à travers le monde pour leurs flacons, commercialisés parfois à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros pour les millésimes les plus rares. Mais l’œnotourisme est aussi en train de devenir une activité à part entière pour ces châteaux parfois agrémentés de parcs somptueux. « Cela s’est professionnalisé avec des équipes dédiées, et aujourd’hui on gagne de l’argent à faire de l’œnotourisme, confirme Sylvain Boivert. A Sauternes, l’accueil des particuliers est devenu une source de profit importante, et cela permet en plus aux domaines de regagner des consommateurs, notamment depuis qu’Yquem est ouvert au grand public. Cela rayonne sur tout le secteur. »

4.000 personnes par an à Yquem

Yquem, certainement le plus célèbre des grands crus classés 1855, s’est ouvert aux visites au public en mai 2016. « Nous organisions déjà quelques visites pour les amateurs avant cela, mais à un moment nous avons senti qu’il fallait vraiment proposer une offre à part, un moment suspendu aux personnes qui souhaitent venir à Yquem, seul, à deux ou avec des proches, en offrant différents types d’expérience » explique Valérie Lailheugue, attachée de direction et responsable communication à château Yquem.

Cela se traduit par trois offres avec un tronc commun qui comprend la découverte de la maison Yquem, son histoire, son architecture, son terroir et ses chais… « Puis nous arrivons au moment de la dégustation, avec trois possibilités : la dégustation découverte avec un millésime récent (2017) à 84 euros, l’anthologie avec deux millésimes (2005 et 2015) à 150 euros et la trilogie (avec dégustation des millésimes 2005, 2009 et 2017) à 300 euros par personne », détaille Valérie Lailheugue, qui précise que « ces millésimes changent en fonction des stocks, puisque la particularité des vins de Sauternes est d’avoir des rendements très limités. »

Six visites par jour sont proposées en haute saison, et trois le reste de l’année. « Nous sommes complets pour les prochaines semaines, prévient la responsable de communication, et certaines dates sont même prises d’assaut six mois à l’avance. » Yquem accueille désormais environ 4.000 personnes par an.

« Pas question que ça devienne l’usine »

« Nous avons la chance incroyable de bénéficier d’une diversité architecturale fabuleuse, et quasiment tous les chais ont été refaits récemment, on peut y passer du temps », observe encore Sylvain Boivert. Une architecture aux influences multiples qui attire des visiteurs du monde entier.

Ce territoire synonyme d’excellence ne va pas se transformer pour autant en parc à touristes avec défilé de cars sur la route des vins. Si le célèbre château Margaux organise des visites-dégustations depuis la fin des années 1970, « pas question que ça devienne l’usine », prévient Johana Loubet, responsable des relations extérieures chez Margaux.

« Nous avons à cœur de faire partager la magie de notre propriété, de parler de notre vin, mais de manière raisonnée poursuit-elle. Nous avons énormément de demandes, mais seulement deux hôtesses pour les visites, et pour le moment nous préferons que cela reste ainsi pour privilégier des visites de qualité. Alors nous prenons les rendez-vous en fonction de nos disponibilités, et de préférence sur les mois de novembre à mars, et en juin-juillet. »

« Il ne faut pas que ces grands vins restent dans le domaine de l’imaginaire »

Construit en 1815 (même si le domaine existe depuis le Moyen-Age) château Margaux est un des très rares domaines en France de style néopalladien, qui a été complété en 2015 par un chai réalisé par l’architecte star Norman Foster.

château Margaux - Brice Braastad

L’expérience à Margaux démarre par une présentation autour d’une maquette de la propriété, une visite du chai Foster et des différents cuviers, de la tonnellerie, et de la vinothèque. « Toutes ces visites sont suivies d’une dégustation », souligne Johana Loubet, qui ajoute que « le public peut aussi venir se promener sur la propriété sans rendez-vous, ce qui offre déjà une expérience enrichissante. »

Pour le président des 1855, Philippe Castéja, « l’ouverture de nos domaines au grand public représente l’avenir, car les gens veulent voir, et il ne faut pas que ces grands vins restent uniquement dans le domaine de l’imaginaire, il faut que ce soit palpable. » Et cela peut commencer par prendre en mains le très réussi Route 1855.

Route 1855, le premier guide oenotouristique des grands crus classés - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Route 1855, le premier guide œ​notouristique des grands crus classés 1855, éditions Flammarion, 26 euros.